Фестиваль “Джаз на Дніпрі-New Story” змінює формат через коронавірус

Цього року п’ятий Міжнародний джазовий фестиваль “Джаз на Дніпрі-New Story” відбудеться 8 та 9 серпня онлайн та в офлайн-форматах. Вже традиційно фестиваль проходитиме в рамках програми «Культурна столиця».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі Дніпровської міськради.

"Попри карантинні обмеження та неможливість світових зірок прибути в Україну, фестиваль підготував для глядачів ексклюзивну та різнопланову програму в онлайні, яка транслюватиметься на офіційному Youtube-каналі проєкту зазначеної дати о 19.30", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зокрема, 9 серпня фестиваль планує концерт на Фестивальному причалі, який пройде в нових умовах дотримання санітарно-гігієнічних норм, встановлених для заходів на відкритих майданчиках.

В офлайн-концерті виступатимуть представники української джазової сцени, серед них біг бенд Юрія Паламарчука, квінтет Юрія Біленка, квартет Ігоря Кручиненка, гурти "Кредо", "Бугі Денс", Лаура Марті, Юлія Мандіч. Вхід на концерт можливий лише для 1000 глядачів відповідно до правил про карантинні обмеження. Для входу будуть створені спеціальні електронні запрошення, які можна буде завантажити за день до події.

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У міськраді також повідомили, що в онлайн-програмі “Джазу на Дніпрі-2020. New Story” візьмуть участь світові зірки джазу й улюблені українські артисти - Джекі Террассон (Францiя), Бенні Грін (США).

Крім того, в прямому ефірі на запитання глядачів відповідатимуть видатні діячі міжнародного музичного бізнесу. Ведучі ефірів: співзасновник радіо «Аристократи», меломан, кінорежисер, керівник телевізійної платформи Суспільного ТБ Ярослав Лодигін та ведуча, продюсерка Валерія Чачибая.