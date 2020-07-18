18 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Афанасія; що обіцяють мерехтливі зорі та яскравий місяць, а також до чого свербить ліве око.

Сьогодні преподобного Афанасія Афонського – видатного ченця, засновника першого і головного монастиря Афону – Великої лаври. Народився Афанасій у Трапезунді (нині турецький Трабзон), рано осиротів. Хлопчика на виховання взяла добра подруга покійної матері – жінка доброчесна і забезпечена. Він здобув гарну освіту, потім переїхав до Константинополя. Йому передрікали блискучу світську кар’єру при дворі імператора, але він став ченцем. Якось, під час перебування преподобного Афанасія у віддаленій келії, на нього напав дух туги. Лише завдяки Божій допомозі святий вийшов переможцем з того протистояння. Згодом святий Афанасій заснував на Афоні лавру, в якій нараховувалося 120 монахів і став настоятелем. Святий загинув трагічно – під завалами куполу новозбудованого храму, під час інспектування будівництва. Святому Афанасію Афонському моляться про зцілення важкохворого, або ж про його відхід в обителі Божі, коли надії на одужання немає, а людина сильно страждає (на цю молитву просять благословення священика). А ще преподобному Афанасію моляться ченці, коли відчувають напади туги (інший варіант: читати Євангеліє від Іоанна). Фройд якось зауважив: «Під час скорботи збіднілим і порожнім стає світ, під час меланхолії – власне «я»».

На Афанасія примічали: якщо місяць яскравий, то на щедрий урожай. Коли ж навколо місяця червонувате сяйво – очікуй на погіршення погоди. Мерехтливі зорі віщували ясну й суху погоду, але вітряну.

Іменинники сьогодні Афанасій, Сергій, Єлизавета, Варвара, Ганна.

27 місячний день, Місяць у Близнюках. Пізнавайте світ і себе у ньому, але не давайте нікому себе зловить. Чи багатьом це вдається? Риторичне запитання. Добре провести цей день в дорозі – на колесах, на крилах, на ногах, у небі чи на морі. Але й занурюючись у буденність, бажано умом перебувати «трішечки на небесах» (зауважте: не в космосі). Сьогодні збуваються не тільки сни, але й прикмети. Пташечка стукнула в шибку – до звістки, какнула вам на автівку – рахуватиме прибуток; півень піє – чекайте гостей; свербить ліве око – плакатимете, праве – сміятиметеся. Тож світлого смутку, помірної радості та нескінченної надії!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1989 році: +9,4; а найтеплішим у 2010 – +35,2.