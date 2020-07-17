Карантинний проєкт WindowSwap: зазирніть у вікна різних країн

У зв'язку з соціальним дистанціюванням через COVID-19 нещодавно почав працювати вебсайт WindowSwap, який дозволяє помилуватись видами з вікон в Італії, Індії, Швейцарії та багатьох інших країн.

Про це повідомляє Designboom.

Карантинний проєкт WindowSwap полягає у збиранні відео користувачів із записом виду з їхнього вікна - від краєвиду з горами у Італії до людної китайської вулиці.

Вебсайт розробники Моралі Ранджит та Ваішнав Баласубраманіам описали як "місце, де всі, голодні до мандрів, діляться видами з вікон, щоб допомогти одне одному почуватися трішки краще, поки ми зможемо знову досліджувати нашу планету".

Карантинний проєкт WindowSwap Фото: designboom.com

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Усі охочі можуть завантажити горизонтальні відео тривалістю до десяти хвилин із видом із вікна та вказівкою на локацію. Для того, щоб "заглянути" у вікно, достатньо натиснути на відповідний напис та горизонтально розгорнути девайс.