Королева Єлизавета ІІ відзначить 25 тисяч днів перебування на троні

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ 18 липня стане першим британським монархом, який перебуватиме на троні вже впродовж 25 тисячі днів.

Про це повідомляє Independent.

"Королева Єлизавета ІІ незабаром досягне безпрецедентної позначки щодо перебування на троні впродовж 25 тисяч днів", - йдеться у повідомленні.

Саме у суботу, 18 липня, вона відзначить цю круглу дату.

Як повідомляє газета, після неочікуваної смерті її батька короля Джоджа VI, 6 лютого 1952 року 25-річна принцеса Єлизавета зійшла на трон королеви.

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У 2015 році вона побила рекорд Британії з найдовшого перебування на троні своєї прабабусі королеви Вікторії, яка перебувала на троні впродовж 63 років і 216 днів (або 23 226 днів, 16 годин і 30 хвилин).