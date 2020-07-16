Зеленський привітав Аду Роговцеву з днем народження

Президент Володимир Зеленський привітав Героя України, народну артистку Аду Роговцеву з днем народження.

Про це в Telegram повідомляє Офіс Президента.

«Велика українська актриса, Ви впродовж багатьох років радуєте нас неперевершеною геніальною творчістю, даруючи любов свого серця», – йдеться у привітанні Глави держави.

Зеленський наголосив, що життєвий шлях Ади Роговцевої є гідним прикладом патріотизму, нескінченної відданості своєму покликанню та обраній справі.

«Із Вашим ім'ям пов'язані найяскравіші сторінки вітчизняного кіно й театру. Дякую Вам за високе мистецтво, за те, що робите наш світ кращим», – зазначив Президент.

Він побажав актрисі міцного здоров'я та натхнення й надалі жити повним життям і творити добро.

Як повідомлялося, Аді Роговцевій сьогодні, 16 липня, виповнилося 83 роки.