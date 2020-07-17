17 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Андрія Критського; хто зловить в’юна, куди послати жабу і чому ненадовго віддатися.

Церква цього дня вшановує пам’ять святителя Андрія, архієпископа Критського, а також преподобного Андрія Рубльова, автора всесвітньо відомої «Трійці» і багатьох інших чудотворних ікон. Святитель Андрій Критський відомий, передусім, як визначний християнський богослов, гімнограф, автор «Великого покаянного канону», який співається щораз під час Великого посту. Народився він у Дамаску в родині батьків-християн. До семи років хлопчик був німим, але потім дивовижним чином зцілився. Сталося це після прийняття святого причастя. В 14 років Андрій став ченцем славетної обителі преподобного Сави Освяченого неподалік від Єрусалиму. Досить швидко юнак зробив успішну кар’єру й був призначений архієпископом у місті Гортина на Криті.

Щодо народних прикмет на цей день, то вони такі: «Жаби стиха покумують – на дощ, голосно кричать – на добру погоду, мовчать – перед похолоданням»; «Добре ловляться в’юни – чекай дощу»; «Кажани довго літають після заходу сонця – буде ясно й тепло».

З іменинами вітайте Андріїв.

26 місячний день, один із серії критичних і небезпечних. Куди не глянь – червоне світло. Хіба що таланитиме адвокатам і тим, хто здаватиме екзамени. Нових справ сьогодні ліпше не розпочинати – загрузнуть, наче чумацький віз дощової пори серед розгаслого чорнозему десь під Полтавою. Символ дня – жаба, яка є втіленням оманливої, несправжньої мудрості та самозвеличення. Звісно, можете посадовити її на м’якеньку подушечку й милуватися, усіляко догоджаючи, але краще буде відправити її назад в болото – не золота ж бо рибка! Економте енергію, уникайте пустих балачок, пліток і непотрібних контактів. Піддавайте сумніву побачене і почуте, натомість віддайтеся праці.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: +8,8; а найтеплішим у 2007 – +34,1.