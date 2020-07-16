16 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Мокія і Марка; що віщувала м’яка шерсть на вівцях, до чого гуртуються павуки і слухаємо мушлю.

Сьогодні мучеників Мокія і Марка. Ці святі жили в ІV столітті й були страчені за те, що не хотіли вклонитися римським богам. Власне саме це – категоричне небажання християн визнавати римських богів, що в свою чергу сприймалося римлянами як вияв нелояльності владі, і було головною проблемою у відносинах між римлянами і християнами. Варто зауважити, що римляни зі своєю політеїстичною релігією були досить терпимими до вірувань підкорених ними народів (траплялося, що вони включали до римського пантеону чужинських богів), але зрозуміти християн, які вклонялися одному єдиному богові, вони не могли. Християни категорично відмовлялися слідувати усталеним звичаям, обираючи, натомість, люту смерть. За кілька століть римляни стратили декілька тисяч християн, але згодом, коли християнство стало панівною релігією всієї Європи, християни примудрялися винищувати одновірців мільйонами.

Цього дня наші пращури особливо не святкували, натомість готувалися до жнив, або закінчували заготівлю сіна. Придивлялися до тварин і довкілля: Якщо вовна на вівцях м’якшала й випростовувалася – це віщувало дощ. Павуків майже не видно – на мінливу погоду, а коли їх багато – на суху й теплу. Вранці туман стелиться по воді – день порадує теплом.

З іменинами вітайте Анатолія, Олександра, Василя, Костянтина, Івана.

25 місячний день, Місяць вже у Близнюках. Це свідчить про те, що сприятиме сьогодні у справах торговельних і судових. Товариські й відкриті Близнюки відповідають за комунікацію, взаємодію й відносини, тож енергія цього сузір’я навчає нас правильним взаєминам, заснованих на підвалинах любові. З іншого боку символом 25-го місячного дня є мушля – час самозаглиблення, споглядання і пасивності. Дотримуйтесь помірності в усьому. Стригтися цього дня не бажано: існує ризик загострення очних хвороб (запалення, підвищення очного тиску тощо). Більше рухайтеся, менше сидіть. На сни не звертайте уваги.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: +7,8; а найтеплішим у 1931 – +35,9.