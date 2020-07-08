Історія маленької Бріззі із Запоріжжя і волонтерки Марини

Дівчинку народила сурогатна матір, а біологічні батьки відмовились від хворої дитини

У Запоріжжі, в будинку дитини “Сонечко” вже понад рік живе дівчинка на ім’я Бріджит. Малеча, яку народила сурогатна матір, мала стати громадянкою Америки, але американські батьки відмовились від донечки. Ба більше, дали згоду на відключення дитини від апаратів штучної вентиляції легень.

Про історію тепер уже запорізької Бріззі дізнавалась кореспондент Укрінформу.

ВІД БАТЬКІВ ЗАЛИШИЛОСЬ ЛИШЕ ІМ’Я

У лютому 2016 року в запорізькому пологовому будинку на 25-му тижні з вагою по 800 грамів народились близнюки: хлопчик помер одразу, а от дівчинка вижила. Дітей народила сурогатна матір – переселенка з Донецької області, “замовниками” стало подружжя з Америки.

“Як тільки батьки дізналися про народження малюків і про те, що залишилась одна дитина, вони її зареєстрували як батьківську (свою, – ред.), дали їй ім’я – Бріджит. У Запоріжжі була людина, яка підтримувала контакт із батьками, надавала їм інформацію стосовно стану дитини”, – розповідає начальниця Служби у справах дітей Запорізької міської ради Наталія Сиворакша.

Згодом американські батьки дізнались, що дитина невиліковна і надіслали нотаріально засвідчену консулом заяву, в якій зазначили, що не будуть забирати доньку й дають згоду на її усиновлення.

Вони також написали прохання до лікарні, де зазначалось наступне:

“Ми поспілкувалися з лікарями в Америці, ми зрозуміли, що дитина невиліковна, тому просимо відключити всі апарати штучного дихання і дати їй можливість спочити з миром”, – переказує Сиворакша.

АМЕРИКАНСЬКА УКРАЇНКА

Протягом ще восьми місяців запорізькі чиновники листувалися з Міністерством юстиції та Мінсоцполітики, аби зрозуміти – що ж робити з Бріззі.

“У нас такої практики раніше не було, ми вперше зіткнулися з таким. Ми навіть не знали, що робити з цією дитиною: батьки американські, але дитина громадянства США не набула, сьогодні вона українка. Виникало навіть питання про те, що ми повинні були позбавити американських батьків прав, але судом було відмовлено”, – додає Наталія Сиворакша.

Поки чиновники листувались, медики відключили Бріззі від апаратів – дитина почала дихати самостійно. У лікарні вона прожила три роки. Весь цей час нею опікувалась волонтер, співробітниця лікарні Марина Бойко.

Марина працює медичною сестрою у відділенні патології новонароджених Запорізької обласної дитячої лікарні. Вперше вона побачила Бріззі, коли дівчинці було 3,5 місяця. Жінка дуже прикипіла до малечі, поки та була у лікарні.

Під час спілкування зі ЗМІ Марина згадувала, як немовля, яке вважали глухим і сліпим, відреагувало на шум і зафіксувало погляд. Коли дитину перевели до “Сонечка”, волонтерка приходила до неї тричі на тиждень і проводила з дівчинкою по кілька годин. На четвертий день народження Бріззі Марина влаштувала справжнє свято з кульками та розвагами. Карантинні заборони змусили волонтерку рідше спілкуватися з дівчинкою, але жінка підтримувала зв’язок телефоном.

На її сторінці у Facebook є фото з маленькою Бріджит.

У березні 2019 року дівчинку передали до Запорізького обласного будинку дитини “Сонечко”. Там вона може перебувати до 7 років, а далі – або потрапить у родину, або ж… в інтернат.

МАЛЕНЬКА ПЕРЕМОГА БРІЗЗІ

“Дитина до нас прийшла у важкому стані. Вона не вміла повзати, говорити, вставати, самостійно їсти, вона не проявляла емоцій. Ми поставили собі мету – провести реабілітацію. Зараз Бріззі – ми не називаємо її Бріджит, ім’я гарне, але якесь дуже офіційне, а вона така ніжна – майже чотири з половиною роки. Вона навчилась повзати, вставати, їсти, тримати чашку та знає імена вихователів. У неї з’явився власний характер та подружки”, – говорить фізичний реабілітолог Інна Хлоповських.

Так, дитина відстає від своїх одноліток і має суттєві проблеми зі здоров’ям, але запорізькі медики запевняють: Бріззі показує чудовий результат. Її стан дозволяє удочеріння не лише громадянам України, а й іноземцям. Анкета Бріджит розміщена на сайті Мінсоцполітики, але поки що усиновлювачі, які перебували у Запоріжжі й області, не виявили бажання забрати дитину до своєї родини.

“Дитина потребує уваги, спілкування, поки що вона обмежена в цьому”, – говорять у Службі у справах дітей.

РЕАБІЛІТАЦІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ЦЕНТРІ

У серпні 2019 року австралійська телекомпанія ABC зняла фільм про сурогатне материнство в Україні, у якому головними героїнями стали Бріззі та волонтерка Марина. Фільм зібрав понад 700 тисяч переглядів.

Глядачі були настільки розчулені історією дівчинки з Запоріжжя, що зібрали кошти на путівку для Бріззі в міжнародну реабілітаційну клініку Козявкіна у Трускавці. Кажуть, що там ставлять на ноги дітей із ДЦП або ж ураженнями нервової системи.

Через карантин потрапити до центру дівчинка змогла тільки зараз. Починаючи з 6 липня в неї розпочався 12-денний курс реабілітації. Ми намагались хоча б телефоном поспілкуватися з Мариною, яка перебуває разом із дівчинкою, але нам, на жаль, не вдалося – керівництво будинку дитини “Сонечко” заборонило їй будь-яке спілкування з журналістами.

Що ж стосується пари, яка “замовила” Бріззі, то їй відомо про те, що дитина не тільки вижила, а й іде на покращення. Проте, свого рішення вони все одно не змінили.

“Це вже зріла пара. Наскільки мені відомо, вони хотіли дітей, але чому злякалися стану здоров’я – не розумію. Зазвичай іноземні громадяни беруть дуже важких українських дітей, виліковують їх, але тут вийшло навпаки. Чому так сталося з Бріджит – не розумію”, – підсумовує Наталія Сиворакша.

Запорізький будинок “Сонечко” є одним із найбільших в України. Сьогодні тут знайшли домівку 200 дітей (при тому, що розрахований він на 280).

Ольга Звонарьова, Запоріжжя