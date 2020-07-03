«Музичні історії» від Укрінформу: як пишуться подкасти

Майже місяць тому на сайті агентства стартували «Музичні історії» від Укрінформу

«Музичні історії» від Укрінформу – серія подкастів про сучасну музику та навколомузичні події. Проєкт викликав неабиякий резонанс, різноманітні відгуки (з різним спектром емоцій) та багато питань.

Найпоширеніші з таких питань: хто такий Володимир Радченко, аби слухати його думки про музику; навіщо керівникові агентства виступати резонером в проєкті, де є певна контраверсійність думок; чому звук та картинка далекі від ідеального; як пишуться подкасти та чи приймаються ідеї для них та пропозиції.

Відповідаємо.

Володимир Радченко – не музикознавець, не музичний критик і не музикант. В нього інша професія, але на наш погляд це другорядне, ми обійшли момент, хто він, з тим, щоб ви могли говорити про самі історії, а не про їхнього автора.

Навіщо керівникові агентства брати участь в проєкті, який поки що, скажемо так, має яскраві вади експериментальності? Саме з тим, аби спонукати інших працівників агентства до експериментів, до пошуку нових форм. Що ж до контраверсійності деяких суджень чи, скажемо так, звинувачень в поверховості, зауважимо: нами ніде не було сказано, що ми претендуємо на академічність та однозначність оцінок. Цікаво – слухайте, нецікаво – є музикознавці, незаперечні авторитети в музиці, і в них є свої канали спілкування. Якщо ви кажете «все це вже давно відомо, нічого нового я не почув» - тим більше. Є інші місця, де вам також будуть раді.

Звук? Картинка? Манера говорити ведучих? Відверто, після перших двох історій, які були записані одного дня, ми самі бачимо, як багато слід змінити та вдосконалити. Повірте, змінимо.

Як пишуться подкасти? Ніж розповідати, краще гляньте відео про це.

Нарешті, чи приймаються ідеї та пропозиції до нових подкастів? Так, пишіть на office@ukrinform.ua, в темі листа вкажіть – Подкасти.

А загалом, слухайте музику, і у вас з`являться свої «музичні історії».

Олександр Харченко