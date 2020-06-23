Херсонське театральне літо. Імерсія у лісі

Творчий колектив місцевого театру в умовах карантину зробив ставку на природу

Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Куліша в умовах адаптивного карантину продовжує працювати на сценах поза основною глядацькою залою. Як і обіцяли ще під час жорсткого карантину навесні, херсонців чекає театральне літо.

Тут зробили ставку на пригоду і природу – готують вистави для своєї Лісової сцени на Базі зеленого туризму «Чумацька криниця» в Олешках, у Театральному дворику в Херсоні, а ще планують сюрприз для театралів на вже відомих в Україні Станіславських скелях.

Про сцену «Театральний дворик» Укрінформ уже розповідав. Тут уже представили дві прем’єри – музичні програми «Amore mio – Італія!» та «Вечір у Парижі».

Ще дві прем’єри відбулися й на Лісовій сцені. Від Херсона до Лісової сцени в Олешках можна дістатися на авто, а можна доїхати комфортним автобусом від облмуздрамтеатру (туди ж вас повернуть після вистави). Власне до урочища «Ближній карабай» в Олешках, де розташована база, недалеко, пів години – і ви на місці. Сцена справді у лісі, з неї виростають живі дерева, які також стають частиною театрального дійства. Навколо співають птахи, поряд у ставку квакають жаби, під ногами – пісок і трава, соснові шишки. Водночас – усі зручності, є де руки продезінфікувати, можна випити кави-чаю. До карантину тут продавали квитки на вистави для чотирьох сотень глядачів, зараз з огляду на безпеку – лише близько сотні.

Олександр Книга

«Саме сюди перенесли ті вистави з глядацької зали у театрі, які теоретично і практично можуть іти на цій Лісовій сцені, – каже генеральний директор театру Олександр Книга. – Подумали, у нас може йти «Обережно, жінки!». З цією виставою об’їздили пів світу за десять років, її вже зіграємо незабаром сотий раз. Ми грали її в Угорщині, у Португалії, у Румунії, і вона нормально зайшла, ми нею відкривали тут сезон. Наступна вистава – це «Ображені. Росія». Цю виставу теж можна грати де завгодно, прем’єра була в Урбан-саду (креативний майданчик у Херсоні). А тепер – музична прем’єра – «Музика лісу». Живий оркестр – ми хотіли, щоб люди забули про проблеми, почули шум лісу, вітру, як співають птахи. А тут іще долучилися скрипки, флейти, голос співачки. Це симфонія природи».

СИМФОНІЯ ЛІСУ ТА СТЕПУ

Унікальний творчий проєкт Херсонського театру на пленері – симфонія природи «Музика лісу» – це збірка музичних композицій у виконанні оркестру та солістів театру.

Ідею «виношували» давно, хотілося зробити такий перформанс – у лісі, з дрес-кодом з вечірніми сукнями, до яких нині можна носити кросівки. Щоправда, наразі дрес-коду поки що не оголошували, але виставу таку зробили.

Диригент Артем Філенко, ідея – Олександра Книги, режисер Катерина Слажнєва, одна солістка – Тетяна Мисак і одна балетна пара. Все дуже витончено – оркестр, класична музика, але популярна, знайома. Хоча, як вважає Олександр Книга, музику не так важливо розуміти, її треба просто слухати.

«Музика у лісі без фонограми, тут компіляція творів різних авторів –наприклад, Бах, Штраус, Манчіні, «Майже весна» нашого сучасника», – розповідає режисер-постановник Катерина Слажнєва.

А для оркестру театру ця вистава – особлива, це його зірковий час. Бо зазвичай музиканти у театрі – на другому плані, оркестр у глибині сцени чи в оркестровій ямі. А тут у центрі уваги – саме музиканти, солісти оркестру. Диригент Артем Філенко каже, що почав працювати над виставою ще під час карантину.

Артем Філенко

«Мене, напевне, більше степ надихав, аніж ліс. Уся програма готувалася під час карантину, я жив у степу, поряд із невеликим лісом», – каже він. На Херсонщину луганчанин Артем Філенко перебрався через війну на Сході. Згадує, що починав працювати в Луганську в муніципальному театрі естрадної музики та пісні, тому такі концерти на різних локаціях для нього звичні. Мріє ще зробити програму для виступу на воді – біля річки.

КОМЕДІЙНИЙ ТРІП – «СОН ЛІТНЬОЇ НОЧІ»

Імерсивна вистава у лісі «Сон літньої ночі» Шекспіра (кажуть, що такого формату ще в Україні не було) – це комедія, де переплелися дивним чином антична міфологія й англійський фольклор. Вишуканий переклад Юрія Лісняка, мінімум декорацій (це і вимушено, бо через карантин у театру грошей немає, та й у цій виставі декорації – сама природа).

Дійство розпочинається на Лісовій сцені, а потім актори, які грають ролі фантастичних істот, запрошують глядачів за собою на інші локації у лісі. Тут головне – мати зручне взуття та одяг, врахувати, що треба буде рухатися лісом і спостерігати за частиною дійства, стоячи чи сидячи на лавці-дереві. Під час дійства біля вас проходять актори, власне, вони рухаються разом із вами лісом, виринають позаду, залізають на дерева, як і мають робити різні ельфи та феї, падають у пісок.

«Для мене це теж сьогодні буде відкриття. Хвилююсь, бо вперше в історії нашого театру зробили імерсивну виставу, глядачі ходитимуть з акторами нашим олешківським лісом, відпрацьовуємо час – щоб «грало» і сонце, дивимося, коли з’являться тіні, прийде ніч», – каже перед допрем’єрним показом Олександр Книга. Він розповів, що ідею поставити «Сон у літню ніч» виношували дуже давно – її навіть планував втілювати румунський режисер Раду Гілаш, який ставив у Херсоні фестивальну виставу «Межа». Задум був грандіозний – на тему екології, почали шукати на його втілення кошти, проте не склалося.

Переконав поставити «Сон літньої ночі» як імерсивну виставу саме зараз Євгеній Резніченко. Він тут режисер-постановник, художник-постановник, художник з костюмів.

Євгеній Резніченко

Євгеній розповідає, що ідея вистави з’явилась ще коли він навчався на третьому курсі у театральному, це була його семестрова робота, і він мріяв реалізувати її на сцені театру. А вже коли почався карантин і ставити виставу у звичному просторі, на великій сцені не можна було, то вирішили скористатися саме Лісовим театром. «Це імерсивна вистава, глядач має пересуватися за акторами, тут є чотири локації. Я сподіваюся, що глядач і розчулиться, і посміється. Ми дуже важко працювали, зробили виставу за місяць, допомагали створити цю казку усі в театрі», – каже він.

Що стосується найкращих місць для глядачів, то вони скрізь, каже режисер-постановник. Вистава зроблена таким чином, що на всіх локаціях актори працюють на «360 градусів» – кожен глядач бачить «свою» виставу, зі своїми акцентами.

ТЕАТРАЛЬНИЙ ТУРИЗМ

Якщо театр в Олешках уже знайомий глядачеві (і не лише українському, завдяки міжнародному фестивалю «Мельпомена Таврії»), то саме зараз херсонський театр вирішив розширити горизонти і готує ще одну прем’єру в іншому районі – Білозерському, на модних уже Станіславських горах чи скелях. Це буде акустичний концерт, мистецько-туристичного проєкту «З Україною в серці», прем’єра відбудеться 27 червня і буде присвячена Дню Конституції. Як каже Олександр Книга, знову разом з акторами гратиме сама природа, звучатиме жива музика. Це той самий подієвий туризм, що важливий для місцевої ОТГ, і який театр хоче підсилити, каже він. «Ми вирішили зробити таку мистецько-туристичну акцію, щоб поєднати ці креативні індустрії, це так працює. Акустичний концерт – разова акція, але ми маємо плани зіграти на скелях ще одну виставу – перенести туди «Лісову пісню», щоправда, це буде в іншому каньйоні», – ділиться Олександр Книга.

КАРАНТИН І ПРОБЛЕМИ

Зараз театр вибирається з фінансової ями, в яку потрапив через карантин. Бо хоч і заробили за місяць, коли почали працювати, 200 тисяч гривень, але то крапля – раніше стільки мали з однієї вистави. А доводиться ж платити за світло, вивезення сміття…

Заборгували і перед глядачами, які придбали до карантину квитки на різні спектаклі та програми – тепер потрохи «віддають», пропонують глядачам прийти на іншу виставу чи переглянути її на новій локації. Доводиться замість однієї вистави проводити кілька, враховуючи карантинні обмеження.

«Наступні прем’єри – ми їх «заквашуємо», але тільки репетиційно, нічого не запускаємо у виробництво, бо немає за що придбати шматка тканини, гвіздка. Заплановані прем’єри поки що в репетиціях, ведемо перемовини», – каже Олександр Книга. Але все ж театралів чекає ще одна прем’єра, на яку вже були продані квитки раніше (майже 500 тисяч гривень театр винен глядачам, які купили квитки на цю виставу) – це знову Шекспір «Дванадцята ніч», яку перенесли з карантинної весни на 17 липня.

Тому театральне літо в Херсоні саме у розпалі.

Ірина Староселець. Лісова сцена – Херсон

Фото: Вадим Гнідаш, Faceboоk Олександра Книги