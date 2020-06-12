МКІП дало Держкіно більше часу на зйомки фільмів

Міністерство культури та інформаційної політики України подовжило строки використання попередньої оплати на виробництво фільмів за укладеними угодами до 12 місяців.

Про це повідомляє Держкіно в Facebook.

"Міністерство культури та інформаційної політики України погодило продовження термінів попередньої оплати за укладеними угодами до 12 місяців з дня здійснення оплати. Нагадаємо, у березні цього року, оцінюючи ймовірні наслідки запровадження карантинних заходів, Держкіно звернулось до Міністерства культури, молоді та спорту України та ініціювало продовження термінів попередньої оплати за угодами, укладеними в попередніх роках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що умовами цих угод було передбачено здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти у строк не більше 6 місяців, але пандемія COVID-19 та запровадження карантинних заходів унеможливили для виробників виконання цієї умови.

Відсьогодні для договорів на виробництво фільмів, укладених в минулих роках, можливість використання попередньої оплати продовжено на строк до 12 місяців протягом поточного та наступного бюджетних періодів, пояснили в Держкіно.