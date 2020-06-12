12 червня: народний календар і астровісник

Нині святого Ісакія; оминаємо хащі, спостерігаємо за павуками і в чомусь остаточно ставимо крапку.

Сьогодні згадуємо преподобного Ісакiя, ігумена обителі Далматської. Преподобний Ісакій Далматський жив у IV столітті. Прийнявши чернечий постриг, він усамітнився в пустелі. За часів імператора Валента Ісакій прийшов до Константинополя, щоб підтримати віруючих. Тривала війна з готами. Коли імператор з військом виходив з міста, преподобний звернувся до нього: «Царю, відкрий храми для людей, і тоді Господь допоможе тобі!» Втім імператор не тільки не послухав монаха, але й наказав закувати його в кайдани і кинути до в’язниці, аж до його – імператора – повернення. На війні правитель загинув. Після звістки про загибель Валента, Ісакій був звільнений. За правління наступного імператора Феодосія преподобний заснував монастир поблизу Константинополя. Після смерті святого Ісакія, ігуменом обителі став чернець Далмат. Саме від його імені обитель стали називати Далматською.

За народним повір’ям цей день вважався зміїним, адже починалась пора «зміїних весіль». Люди остерігалися ходити високою травою та заходити в лісові хащі. А ще цього дня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють – погода зміниться.

Іменинники сьогодні Василь та Ісак.

21 місячний день. Місяць у Рибах. Сьогодні на нас напосідатиме лінь. Стимул до праці – жорстка необхідність, або спонтанний творчий порив, божественне натхнення – той самий Дух, який «дихає, де хоче». Також комусь бракуватиме сміливості й відваги діяти «напряму» й він (вона) шукатиме обхідні шляхи, а хтось ітиме напролом. Все залежатиме від характеру… Не забуваймо, що ми знаходимося під впливом нещодавнього місячного затемнення, а незабаром і сонячного. Фізичні навантаження цього дня небажані. І ще: якщо хочете від чогось позбавитись, остаточно поставити в чомусь крапку – робіть це сьогодні, або в якийсь із днів цього тижня. Забудьте і заспокойтеся.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1950 році – +5,2, а найтеплішим у 1946 - +33,3.