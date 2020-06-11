У Китаї знайшли кістяну статуетку птаха віком 13 тисяч років

Група археологів із Європи, Ізраїлю та Китаю виявила під час розкопок стоянки древніх людей у Китаї кістяну статуетку птаха віком понад 13 тисяч років.

Про це повідомляє Science Alert.

«Маленька статуетка птаха, знайдена в купі землі під час розкопок, була проголошена найдавнішим твором мистецтва, знайденим коли-небудь у Китаї. Фігурці щонайменше 13 тисяч років», - йдеться в повідомленні.

Ця витончена статуетка заввишки приблизно 12 міліметрів відсуває появу перших скульптур тварин у Східній Азії на більш ніж 8500 років: від неоліту, коли люди почали вести осілий спосіб життя і обробляти землю, до палеоліту, коли панували мисливці-збирачі.

«Статуетка Лінцзін — єдиний палеолітичний тривимірний об'єкт, вирізаний з обпаленої кістки і зображає птаха, що стоїть на постаменті. Це також єдине палеолітичне різьблення, для якого, завдяки стану збереження, фінальні етапи виробництва можуть бути детально задокументовані», — пише міжнародна команда дослідників у своїй роботі.

Аналізуючи статуетку і навколишні матеріали в чотирьох різних дослідницьких інститутах по всьому світу — включаючи Китай, Францію, Японію і США — вчені дійшли висновку, що вона була зроблена між 13 400 і 13 200 років тому, всього за декілька сотень кілометрів від того місця, де розташований сучасний Пекін.

Читайте також: У Мексиці знайшли рештки 60 мамонтів

Структура кістки статуетки свідчить, що цей стародавній твір мистецтва було вирізано з кістки кінцівки ссавця, а кольоровий інгредієнт вказує на свого роду контрольований процес нагрівання, щоб сформувати кістку і стиснути її.

Водночас у кістяного птаха, знайденого в Лінцзині, немає крил. Автори говорять, що контур фігури, який показує невеликий хвіст, голову, горло, груди і живіт — не кажучи вже про чіткі відмітки, знайдені там, де повинні були бути очі - майже повністю відповідає такому у птахів. Схоже, що птах належить до загону Passeriformes (Горобцеподібні), який охоплює половину всіх відомих на сьогодні видів.

Фото: Francesco d’Errico and Luc Doyon