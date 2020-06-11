11 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні святої мучениці Феодосії; чи будуть восени гриби, куди подує вітер і про гармонію, яку не знайдеш.

Нині преподобномучениці діви Феодосії, яка жила у VІІІ столітті в Константинополі й загинула під час періоду іконоборства. Жінка стала на захист святині, за що й була страчена.

В народі святу називали Феодосією-колосницею. Вважали, що цей день особливий для жита, яке саме о цій порі колосилося. «Колоситься жито – багато грибів знайдеш, а коли жаркий іюнь – на білий гриб плюнь», - зауважували наші пращури. Про жито ще казали: «Два тижні зелениться, два тижні колоситься, два тижні відцвітає, два тижні наливає, два тижні підсихає». За цвітінням жита гадали, якою буде на нього ціна. Якщо жито починало цвісти знизу – ціна на хліб буде низька, якщо зсередини – середня, а коли згори – відповідно висока. Цього дня дітям заборонялося стрибати – вважалося, що земля о цій порі «важка», тож можна впасти і покалічитись. Придивлялися до погоди: якщо вітер довго віяв з одного боку, але раптово змінив напрямок – скоро задощить.

Іменинники сьогодні Іван, Андрій, Феодосія, Лука.

20-ий місячний день. О12:33 Місяць залишить Водолія і увійде до Риб. Інтерес до суспільного, публічного – зійде нанівець, сягне мінімальних позначок. Так само, як і жага до нових вражень. Багатьом захочеться відгородитися «китайським муром» і від новин, і від коментарів, і від прогнозів. На перший план виступають проблеми душі. Інтимне, приватне набуває більшої ваги ніж сфера публічного. Сьогодні не варто зловживати алкоголем і ліками. Місяць у Рибах підвищує ризики отруєнь і заражень. Самотність буде цілющою. Тож шукаймо… ні, творімо гармонію, але не деінде, а передусім у собі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1952 році: +6,3; а найтеплішим у 1946 - +33,0.