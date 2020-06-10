Мистецький арсенал поки не може відкритися, хоча виставка готова

Мистецький арсенал був готовий відкритись 10 червня, проте, не зможе цього зробити відповідно до рішення засідання штабу КМДА із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє пресслужба Мистецького арсеналу.

"На жаль, Мистецький арсенал все ще не може відкрити двері для відвідувачів. КМДА саме оприлюднила рішення Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про те, що наразі у Києві неможливо перейти на наступний етап послаблення карантину, який і планувався на 10 червня. Ми не можемо ризикувати здоров’ям наших відвідувачів, тому змушені знову відкласти початок роботи нашої довгоочікуваної виставки "Відбиток. Українська друкована графіка ХХ-ХХІ століть". Однак, виставка повністю готова до прийому відвідувачів, і ми відкриємо двері, щойно це буде можливо", — сказала генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Вона зазначила, що ця виставка мала відкритися ще в березні, але її довелося демонтувати на період карантину, адже Мистецький арсенал дотримується рекомендацій МОЗ щодо профілактики COVID-19 та безпеки відвідувачів і персоналу виставки.

Виставка "Відбиток. Українська друкована графіка ХХ-ХХІ століть" у Мистецькому арсеналі / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, місто Київ не зможе з 10 червня застосувати черговий етап пом'якшення карантину через недосягнення їм визначених критеріїв.

У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 57 людей. Всього у столиці 3580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Станом на 10 червня, в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.