Далай-лама у липні випустить свій перший альбом

Тибетський духовний лідер Далай-лама у свій день народження випустить перший альбом “Inner World” ("Внутрішній світ").

Про це повідомляє AP.

«В альбомі “Inner World”, який вийде 6 липня, записані навчальні подкасти й мантри від Далай-лами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме 6 липня тибетському духовному лідеру виповниться 85 років.

Альбом, робота над яким велася впродовж п’яти років, включає 11 треків.

Кошти від його продажу підуть на міжнародну навчальну програму, що була розроблена приватним дослідницьким університетом Еморі (США) та самим Далай-ламою.