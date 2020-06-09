Далай-лама у липні випустить свій перший альбом

Далай-лама у липні випустить свій перший альбом

Укрінформ
Тибетський духовний лідер Далай-лама у свій день народження випустить перший альбом “Inner World” ("Внутрішній світ").

Про це повідомляє AP.

«В альбомі “Inner World”, який вийде 6 липня, записані навчальні подкасти й мантри від Далай-лами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме 6 липня тибетському духовному лідеру виповниться 85 років.

Альбом, робота над яким велася впродовж п’яти років, включає 11 треків.

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Кошти від його продажу підуть на міжнародну навчальну програму, що була розроблена приватним дослідницьким університетом Еморі (США) та самим Далай-ламою.

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