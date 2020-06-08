"Чілдрен-Кінофест" назвав переможців

Переможцем 7-го фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест», який цьогоріч проходив онлайн, став український фільм «Фокстер&Макс».

Про це повідомляє організатор кінофестивалю – компанія Артхаус Трафік.

"Третій рік поспіль Гран-прі отримує українська стрічка – цьогоріч переможцем за підсумками глядацького голосування став фантастичний пригодницький фільм «Фокстер&Макс» Анатолія Матешка", - йдеться у повідомленні.

Інформують також, що у конкурсі короткометражних фільмів, знятих дітьми, найкращою роботою визнано «Сузір’я Єдинорога» 14-річної Влади Березанської з Фастова.

Фантастична стрічка «Фокстер&Макс» розповідає про дружбу школяра та пса-наноробота з суперможливостями. Глядачі фестивалю відзначили захопливий сюжет стрічки та вдалі спецефекти – фільм набрав 4,74 бала з 5. Друге місце посів австралійський сімейний фільм «Мій друг містер Персіваль» з 4,70 балами – його кінотеатральний прокат заплановано в Україні на 23 липня. Третє місце здобула стрічка виробництва Німеччини – «Тім Талер, або Проданий сміх», вона отримала 4,69 бала.

Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми від 7 до 14 років, у рамках фестивалю відбувся вже вчетверте. Організатори отримали понад 220 заявок з усієї України, серед яких обрали 10 фіналістів. Переможця визначило професійне журі українських кінематографістів: продюсерка та директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, зірка серіалу «Перші ластівки» актор Максим Самчик і аніматор Олег Маламуж, автор стрічки «Викрадена принцеса».

Звання "Найкращого українського дитячого фільму року" та нагороду у розмірі 20 000 грн отримала робота про вплив соціальних мереж на сучасних підлітків – «Сузір’я Єдинорога» 14-річної Влади Березанської з Фастова. Найкращими стрічками в категоріях 7-10 та 11-14 років стали фільми «Історія НЕЧТО» (реж. Васіліса Найдьонова, Всеволод Неймирок, Харків) та «Пандемія» (реж. Елеонора Чолак, Білгород-Дністровський). Переможці у цих категоріях отримали по 5 000 грн. Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів на сайті фестивалю, та нагороду в розмірі 10 000 грн отримала стрічка «Білочка Софія» 9-річної Таїни Щегельської з Кам'янця-Подільського. Восени фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube каналі «Чілдрен Кінофесту».

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Як зазначили організатори, фестиваль зібрав понад 130 тисяч відвідувачів сайту. На перегляд фільмів та голосування за Гран-прі «Чілдрен Кінофесту» зареєструвались понад 20 тисяч глядачів – разом вони подивились 20 441 годину фільмів.

Планують, що 8-й «Чілдрен Кінофест» відбудеться з 28 травня по 6 червня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, «Чілдрен Кінофест» проходив онлайн з 29 травня по 7 червня 2020 року.

Головне фото: фільм «Фокстер&Макс»