Кулінарний експерт Клопотенко готує спільний проєкт із Міносвіти

Кулінарний експерт Євген Клопотенко стане одним із амбасадорів реформи професійної освіти, долучившись до створення нового стандарту за професією кухаря.

Відповідний меморандум підписано між ТОВ «Клопотенко» та Міністерством освіти і науки, повідомляє пресслужба МОН.

«Переконаний, що наша співпраця з командою Євгена допоможе підвищити якість кухарської освіти, зробить її більш цікавою для учнів та орієнтованою на потреби роботодавців», – зазначив заступник міністра освіти та науки Петро Коржевський.

Він розповів, що вже зараз МОН разом із Євгеном Клопотенком готують пілотний проєкт із навчання кухарів. Його втілюватимуть на базі одного з профтехучилищ Києва.

У межах співпраці також планується, що команда Клопотенка сприятиме стажуванню учнів, майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін на підприємствах харчової галузі; залучатиме учнів до навчання за дуальною формою; проводитиме тренінги та майстер-класи; надаватиме пропозиції для оновлення освітніх програм; розвиватиме культуру здорового харчування серед учнів, студентів і дошкільнят.

Окрім кухарів, зміни стосуватимуться підготовки фахівців за суміжними професіями – пекарів і кондитерів.

Фото: Міносвіти