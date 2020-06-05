Вистава "Украдене щастя" буде про сучасне життя — режисер

Вистава "Украдене щастя", прем’єрою якої Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка планує відкрити свій театральний сезон після карантину, буде про сучасне життя, хоча її творці й не зловживають сучасними прикметами.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів режисер-постановник вистави, головний режисер театру Дмитро Богомазов.

"Це вистава про нас з вами, хоча ми й не зловживаємо сучасними прикметами – герої джинси не носять, але телевізор у них є! Це про нас із вами, про наше життя", - розповів він.

Богомазов додав, що жодна його вистава не мала такої долі, як ця. "Ми готували її вихід на квітень, вона була вже готова, і тоді вона була трошки іншою. Прем’єра фіксує виставу у певному вигляді, але вона не відбулася, і зараз, коли ми знову зустрілися, поновили репетиції, то почали дещо переробляти. Таке у мене вперше. Це такий дивний стан, але цікавий", - додав режисер.

За словами Богомазова, поки що складно запланувати точну дату прем’єри, і він сподівається, що це станеться вже в липні.

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"Знаєте, це не від нас залежить, ми законослухняні люди, тому чекаємо, коли буде дозвіл на те, щоб грати вистави. Ви ж бачили, що зараз ми репетируємо в масках. Це дуже незручно – не видно облич акторів, або у когось вона спадає, коли багато міміки, але – це умова нашої роботи. Я чув інформацію, що театри можуть запрацювати для глядачів вже з липня. Маємо надію, що це нарешті станеться, бо життя без кафе, кінотеатрів, театрів, концертів, зустрічей – воно якесь дуже дивне, якесь трохи біологічне...", - сказав головний режисер Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів ухвалив рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.