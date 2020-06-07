7 червня: народний календар і астровісник

Нині свята Трійця; єднаймося з природою, не лякаємося мерців і десятою дорогою обходимо менад.

Сьогодні Трійця! Вона святкується завжди в неділю, на п’ятидесятий день від Великодня, тому інша офіційна назва свята – П’ятидесятниця. Трійцею свято називається тому, що цього дня Господь уперше проявився в усіх своїх іпостасях – як Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. П’ятидесятницю почали широко відзначати з IV століття.

Для українців Трійця, або Зелені свята здавна були одним із улюблених і найпоетичніших свят, тісно пов’язаним із природою, світом живих і померлих. За дохристиянським віруванням, на Зелені свята мерці вдруге (після Великодня) виходять на світ із землі. На Трійцю дівчата пекли «козулі» – круглі коржі у вигляді вікна. Ці «козулі» разом з яєчнею, пирогами, квасом складали обрядову трапезу, яку дівчата влаштовували в гаю після «завивання берізки». Також цього дня рвали квіти й плели вінки, які тримали як обереги від русалок до Петрівки. У деяких регіонах відзначалися Поминальні дні. А ще на Трійцю суворо заборонялося «тривожити землю», щоб не спровокувати посуху. «На Трійцю земля – іменинниця», - казали в давнину. Великим гріхом цього дня було плювати на землю, кидати чи виливати на неї якийсь непотріб, копати її, забивати кілки. Щоправда, в деяких регіонах України уточнювали: «На Трійцю – ліс іменинник».

Іменинники сьогодні Іван, Вікторія.

16-17 місячні дні, Місяць у спокійному і розважливому Козерогу. Символ доби – налите соком і просякнуте сонцем пружне виноградне гроно, що уособлює інтуїтивне пізнання світу, набуття внутрішньої свободи, розкріпачення, день містерії Діоніса. Час, пов’язаний із перетворенням жіночих енергій, а не сублімована жіноча енергія іноді може проявлятися як справжнє буйство, вакханалія. Пам’ятаєте шалених менад, котрі в екстатичному пориві розтерзали Орфея? Отож-бо! Таланитиме соціально активним, комунікабельним і товариським. Самозакоханим егоїстам буде важкувато. А ще цього дня добре починати нові справи.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1925 році – +4,4, а найтеплішим у 2000 - +31,8.