5 червня: народний календар і астровісник

Нині Єфросинії; чи заплаче листя клена, як гримітиме грім і про повню та місячне затемнення у Стрільці.

Церква цього дня згадує святу преподобну Єфросинію, ігуменю Полоцьку. Єфросинія була правнучкою в п’ятому поколінні святого рівноапостольного князя Володимира і донькою князя Полоцького Святослава Всеславича і княжни Софії. В миру вона звалася Предславою і була однією з найосвіченіших жінок своєї доби – ХІІ століття. Батьки хотіли віддати її заміж, але дівчина обрала шлях чернецтва. У зрілому віці займалася благодійністю, переписувала книги, заснувала жіночий монастир (нині це Спасо-Єфросиніївський монастир). Відійшла до Господа свята Єфросинія в Єрусалимі, під час паломництва до Гробу Господнього. Там і була спочатку похована, але згодом її мощі перевезли до Києво-Печерської лаври. В 1910 році мощі полоцької княжни були перенесені в білоруський Полоцьк, де покояться й нині. Але часточка мощей є і в лаврських печерах.

Прикмети на Єфросинію такі: рясно цвіте гречка – на спекотне літо; Коли листя клена починає «плакати», то через три-чотири доби збереться на дощ. Глухий грім – на тихий дощ, голосний – на зливу.

Іменини нині святкують Єфросинія і Михайло.

14-15 місячні дні. Повня і місячне затемнення в 15 градусі Стрільця. Входимо у коридор затемнень, який триватиме до 5 липня. 21 червня на нас очікує цікаве сонячне затемнення, а 5 липня – знову місячне. Час нестабільності, перелому, зародження нових тенденцій. Цей місячно-сонячний коридор затемнень характеризуватиметься потужним вивільненням емоційних енергій (здебільшого негативного характеру), які накопичились за останні півроку, а можливо й більш тривалий період. Інтенсивне скидання емоцій ні до чого не призведе, хіба що дозволить «передихнути». Головна настанова: в цей період намагайтеся не зіпсувати стосунки з людьми і утримуйтеся від поспішних рішень і вчинків. Дозвольте собі «охолонути», а вже потім кажіть чи мовчіть, робіть чи не робіть. Інакше кусатимете лікті та буде пізно…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1930 році: +2,4; а найтеплішим у 1910 - +30,8.