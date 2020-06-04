Олег Сенцов сьогодні презентує новий роман на Суспільному

Олег Сенцов сьогодні презентує новий роман на Суспільному

Укрінформ
Український кінорежисер, письменник Олег Сенцов презентуватиме свій роман "Другу також варто придбати" на фейсбук-сторінці UA:Культура.

Про це повідомляє пресслужба Суспільного.

"У четвер, 4 червня, о 20:00 Олег Сенцов презентуватиме свій роман «Другу також варто придбати» в прямому ефірі на фейсбук-сторінці UA: Культура", - ідеться в повідомленні

Як зазначається, онлайн-розмову з Олегом Сенцовим вестиме виконавчий продюсер телеканалу UA:Культура Лук’ян Галкін.

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Апокаліптичний роман «Другу також варто придбати» Олег Сенцов написав у російській тюрмі. Він розповідає про вторгнення на Землю прибульців, котрі намагаються захистити людей від самих себе, диктуючи власні правила.

"Хто ж не мріє про щасливий контакт із позаземним розумом і не вірить, що вищий інтелект — однозначно добрий? Навіть якщо його представники схожі на ящірок і прагнуть навернути землян — заради їхнього ж спасіння — до природного життя, а їхні методи щодалі більше нагадують «аборигенам» найстрашніші моменти земної історії", — ідеться в анотації до книжки.

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Як повідомляв Укрінформ, роман Олега Сенцова «Другу також варто придбати» вийшов всередині травня 2020 року. Як і дві попередні книги Сенцова – «Жизня» та «Маркетер», – новий твір вийшов у «Видавництві Старого Лева» та доступний двома мовами: українською (в перекладі Сергія Осоки) та російською (в електронному варіанті).

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