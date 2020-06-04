Олег Сенцов сьогодні презентує новий роман на Суспільному

Український кінорежисер, письменник Олег Сенцов презентуватиме свій роман "Другу також варто придбати" на фейсбук-сторінці UA:Культура.

Про це повідомляє пресслужба Суспільного.

"У четвер, 4 червня, о 20:00 Олег Сенцов презентуватиме свій роман «Другу також варто придбати» в прямому ефірі на фейсбук-сторінці UA: Культура", - ідеться в повідомленні

Як зазначається, онлайн-розмову з Олегом Сенцовим вестиме виконавчий продюсер телеканалу UA:Культура Лук’ян Галкін.

Апокаліптичний роман «Другу також варто придбати» Олег Сенцов написав у російській тюрмі. Він розповідає про вторгнення на Землю прибульців, котрі намагаються захистити людей від самих себе, диктуючи власні правила.

"Хто ж не мріє про щасливий контакт із позаземним розумом і не вірить, що вищий інтелект — однозначно добрий? Навіть якщо його представники схожі на ящірок і прагнуть навернути землян — заради їхнього ж спасіння — до природного життя, а їхні методи щодалі більше нагадують «аборигенам» найстрашніші моменти земної історії", — ідеться в анотації до книжки.

Як повідомляв Укрінформ, роман Олега Сенцова «Другу також варто придбати» вийшов всередині травня 2020 року. Як і дві попередні книги Сенцова – «Жизня» та «Маркетер», – новий твір вийшов у «Видавництві Старого Лева» та доступний двома мовами: українською (в перекладі Сергія Осоки) та російською (в електронному варіанті).