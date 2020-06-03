Фонд Франка співпрацюватиме з фондом Відродження

Міжнародний фонд Івана Франка та Міжнародний фонд «Відродження» підписали угоду про співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба фонду Франка.

«Угодою передбачено надання гранта у розмірі 75 000 гривень на реалізацію проєкту «Міжнародна премія ім. Івана Франка 2020», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 27 серпня 2020 року, в 164-ту річницю від дня народження Івана Франка, на його батьківщині відбудеться V урочиста церемонія нагородження лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка, яку проводить фонд Франка у партнерстві з Дрогобицькою міською радою. Грантові кошти, які отримано в межах програми «Соціальний капітал», буде спрямовано на організаційні витрати Міжнародної премії ім. Івана Франка у 2020 році.

Також повідомляється, що проєкт підтримали фондодавці на краудфандинговій платформі «Спільнокошт». Наповнення преміального фонду Міжнародної премії ім. Івана Франка триває.

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«Щоб долучитися до становлення Премії, яка, займаючи вільну нішу у науковому світі, має всі шанси, поряд із премією Нобеля, стати першою у галузі суспільно-гуманітарних наук світу, можна зв’язатися з нами поштою frankofund@ukr.net або зробити свій внесок на банківський рахунок БО «Міжнародний Фонд Івана Франка», - закликали в організації.

Міжнародний фонд Івана Франка є недержавною благодійною організацією, діяльність якої спрямована на поширення позитивної інформації про Україну у світі та створення позитивного іміджу України за її кордонами, підтримку розвитку україністики та суспільно-гуманітарних наук, просування та популяризацію наукового і творчого доробку Івана Франка.