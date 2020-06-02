Говоримо з режисером Дмитром Богомазовим

Головний режисер Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка Дмитро Богомазов поділився своєю думкою щодо театрального насилля та розповів про майбутні прем'єри.

Режисер переконаний, що вистави побудовані так, що потребують уваги кожного і якщо була б імовірність насилля, то не існувало б і вистави, тому що все тоді руйнується одразу.

"Якщо насилля проявляти (в театрі — ред.), то ти зламаєш це. Воно просто не може бути, тому що воно одразу щось ламає. Це дуже крихка річ — театр і вистава. Це не кіно, де ти зняв, змонтував і воно потім грає незалежно від погоди, від здоров’я, від всього на світі. А тут ні, тут кожного разу всі мають скласти знову цю виставу. Це така робота, (яка потребує — ред.) уваги кожного і настільки вона точною має бути, що ніяких насильників — навіть мови про це не може бути. Воно ламає одразу все", — розповів Дмитро Богомазов.

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