3 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Оленки-льоносійки; прогнозуємо погоду на осінь і вимірюємо температуру своєї карми.

Церква цього дня вшановує рівноапостольних царя Константина і матір його царицю Олену (Єлену). Саме цей римський імператор легалізував християнство, видавши Міланський едикт, що проголошував на території Римської імперії віротерпимість. Утім, державною нова релігія стала згодом. Стосовно Олени, то вона відома передусім тим, що віднайшла на Голгофі Хрест, на якому розіп’яли Спасителя. Відтоді, а саме з ІV століття, ми святкуємо Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. На Святій Землі імператрицею Оленою було збудовано чимало храмів, зокрема і Храм Гробу Господнього. Місто Константинополь, відоме нині як Стамбул, було названо на честь святого Константина.

В народі цей день називали Оленою-льоносійкою. Під цю пору земля остаточно набиралася сили, закінчувалися приморозки. Селяни висівали просо, льон та огірки. Особливо намагалися «заплодити ниву» льоном, щедрий урожай якого забезпечував родину олією і полотном. За святцем прогнозували й погоду: якою буде «льоносійка», такою видасться й осінь – сонячною або дощовою.

З іменинами вітайте Костянтина і Олену, Михайла, Федора, Андрія.

12-13 місячні дні. Місяць росте, продовжуючи залишатись у Скорпіоні. Магічний день, символами якого є колесо і колія. День магів, знахарів і шаманів. Час енергетичного очищення, накопичення інформації, контактів і спілкування. День покаже стан вашої карми. Якщо він мине у межах норми, то з вашою нормою, тобто кармою, все в порядку. Коли ж станеться щось екстраординарне, щось неймовірне – то це вказуватиме на якісь проблеми. У будь-якому випадку будьте уважними. Сьогодні добре навчатися, переймати позитивний досвід. Сміливо експериментуйте з їжею. Погідного в усіх сенсах дня!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1918 році – +3,0, а найтеплішим у 1901 – неймовірні +32,7.