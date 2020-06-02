2 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Тимофія; на кого нині велика надія, до чого темніє вода в річці, а також міняємо корону на меча.

Сьогодні святого Тимофія, якого в народі називали Тимофієм-городником. «На Тимофія велика надія», – казали українці, стежачи за погодою, яка мала запрогнозувати врожай овочевих культур. На Тимофія, або як його ще називали Талагія, колись у південних регіонах України дозрівали огірки. Перший зірваний огірок обов’язково закопували – для того, щоб на наступний рік уродило. Якщо ж огіркове вудення жовкло, в цьому вбачали вроки – не інакше, як хтось із сусідів кинув лихим завидющим оком. Дуже гіркі огірки були ознакою холодної зими.

Щодо прикмет, то вони такі: Якщо цього дня дуже пахнуть квітки жовтої акації, а довкола них густо в’ються комахи – на дощ і негоду. Вода потемніла в річці – перед грозою.

З іменинами вітайте Олександра і Олексія, а також Тимофія і Сусанну.

11-12 місячні дні. Місяць у Терезах. День меча і корони. Сьогодні у кожного слабкодухого існує шанс відчути себе сильним і незворушним. Може так статися, що під інтелігентською зовнішністю з класичними окулярами раптом виявиться не хто інший, як сам Термінатор! О, це буде незабутнє видовище, але все одно: корону ліпше не чіпати. З-поміж меча і корони варто обирати саме меча. Цього дня добре постувати, навіть «всуху», без води. Звісно, людина має бути підготовленою до цього, тобто мати практику посту чи голодування, до того ж, неодмінно поєднаного з молитвою. Знищення будь-якого живого створіння цього дня протипоказане. Так само, як і пасивність – можете відсидіти себе, як ногу.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1963 році: +3,9; а найтеплішим у 1921 - +33,3.