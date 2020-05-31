Вийшов трейлер музичної драми

Вийшов трейлер музичної драми "Вієна та привиди"

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Укрінформ
Вийшов перший трейлер американської музичної драми "Вієна та примари" (Viena and the Fantomes).

Про це повідомляє Укрінформ.

Події у фільмі відбуваються у 1980-ті. У центрі історії - дівчина Вієна. Вона подорожує з панк-рок-гуртом The Fantomes Північною Америкою і не дуже ладнає з жіночою частиною групи.

Турне супроводжується постійними вечірками з алкоголем і психотропами, що сильно впливає на взаємини героїв.

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Режисер картини - Херардо Наранхо. У фільмі зіграли Дакота Фаннінг, Еван Рейчел Вуд, Зої Кравіц, Френк Діллейн, Сара Стіл, Джон Бернтал та інші.

Студія Universal Pictures планує випустити фільм 30 червня у цифровому форматі. Про широкий прокат інформації наразі немає.

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