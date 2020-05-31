Прийом заявок на відбір куратора проєкту для Бієнале продовжили до кінця року
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
"У зв’язку з перенесенням термінів проведення 59-ї Міжнародної художньої виставки Венеціанської бієнале сучасного мистецтва на 2022 рік, Міністерство прийняло рішення продовжити термін подачі кураторської пропозиції для участі у конкурсному відборі Куратора національного культурного проєкту до 31 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, конкурсні кураторські пропозиції підприємств, установ та організацій мають бути надіслані на офіційну поштову адресу міністерства (вул. І.Франка, 19, м. Київ, 01030) та на електронну адресу info@mkms.gov.ua (із зазначенням теми листа «Кураторська пропозиція – 59-а Венеціанська бієнале»).