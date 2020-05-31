Прийом заявок на відбір куратора проєкту для Бієнале продовжили до кінця року

Термін подачі Кураторської пропозиції для участі у 59-ій Венеціанській бієнале продовжили до 31 грудня.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"У зв’язку з перенесенням термінів проведення 59-ї Міжнародної художньої виставки Венеціанської бієнале сучасного мистецтва на 2022 рік, Міністерство прийняло рішення продовжити термін подачі кураторської пропозиції для участі у конкурсному відборі Куратора національного культурного проєкту до 31 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, конкурсні кураторські пропозиції підприємств, установ та організацій мають бути надіслані на офіційну поштову адресу міністерства (вул. І.Франка, 19, м. Київ, 01030) та на електронну адресу info@mkms.gov.ua (із зазначенням теми листа «Кураторська пропозиція – 59-а Венеціанська бієнале»).