Помер відомий рок-музикант і продюсер Боб Кулік

Відомий американський рок-гітарист і продюсер Боб Кулік помер на 71-му році життя.

Про це написав у Facebook молодший брат музиканта Брюс Кулік.

"З величезним сумом мушу повідомити про смерть мого брата Боба Куліка... Я знаю, що він зараз перебуває у мирі, разом з моїми батьками, та грає на гітарі так голосно, як може", - йдеться у дописі.

Боб Кулік співпрацював із популярними рок-гуртами KISS, W.A.S.P., Grand Funk Railroad та з Даяною Росс, брав участь у запису альбома Лу Ріда, а також спродюсував запис гурту Motörhead, який отримав "Греммі".

Фото: Facebook Брюса Куліка