1 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Патрикія і Акакія; про шлюбні ігрища жаб, золотавий чєрвєн і ретроградну Венеру.

Зовсім непомітно аскетичні брейгелівські пейзажі зими змінилися імпресіоністичною аквареллю весни і ось, на порозі літо – з його притлумленою пилом зеленню, сонною спекою сієсти і просто нестримним бажанням до «солодкого нічогонероблення». Стрімкі серпокрили вже креслять у небі формулу літа, але навряд чи ми зможемо її розв’язати. Та чи й треба?

У давнину червень називали «ґедзем», «бідзнем» чи «бевзнем», позаяк під цю пору з’являються надокучливі ґедзі та сліпаки, які дошкуляють худобі. Іноді червень називали «гнильцем» – у цей час настає пора сінокосів та зливних дощів, а від того сіно нерідко гнило. Співзвучними українській мові є назви місяців і в деяких інших слов’янських народів. У білорусів – «червень», у поляків – «червєц», у чехів – «чєрвєн». У творах наших класиків зустрічаємо й назву «іюнь», що походить від імені давньоримської богині Юнони, котра була покровителькою подружнього життя.

А ще сьогодні святих Патрикія і Акакія. Цього дня жаби влаштовували свої шлюбні ігрища.

Іменинники сьогодні Іван, Володимир, Дмитро, Костянтин, Олександр.

10-11 місячні дні. Місяць у Терезах. Вдало владнаються справи в тих, хто підходить до їхнього вирішення не з доброго дива, а виважено, докладаючи дипломатичний хист. Розтопити будь-яку кригу можна буде за допомогою елементарної ввічливості й дотримання правил етикету. Не намагайтеся лізти комусь у душу, навіть до найближчих і найрідніших. Ввечері дозвольте собі розслабитись. У першій половині дня можете почути якусь несподівану звістку. Сни інформативні. Погано, якщо присняться коти чи гадюка – матимете ворогів. Не забувайте, що нині – з 13 травня по 15 червня – триває період ретроградної Венери, тож брати шлюб не варто, а у важливих справах, пов’язаних із фінансами, нерухомістю, треба бути максимально обачними.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році: +4,1; а найтеплішим у 1946 - +30,8.