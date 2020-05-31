31 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні мученика Федота; спостерігаємо за собакою і насолоджуємося товариством Діви.

Церква цього дня вшановує пам’ять святих отців семи Вселенських Соборів. А ще, окрім цього, в нас сьогодні три свята: неділя, останній день весни, а також міжнародний день блондинок! Поважні вчені стверджують, що через 200 років натуральні блондинки зникнуть як мамонти, а остання білоголова дитинка народиться у Фінляндії. Темноволосі наступають! Єдина надія на перукарів, які в змозі перетворити вас із брюнетки в білявку (чи блондина). З кожним роком ця процедура стає більш швидкою. Один дуже відомий перукар, гуру цієї професії, який власне й поставив на потік висвітлювання волосся, розповів наступне: якось упродовж 7 годин він з асистентом висвітлював волосся в однієї чорнявки. «Коли ж я зрештою побілію?!», - у розпачі вигукнула клієнтка. «Мадам, коли отримаєте рахунок за послуги», - стримано відповів майстер.

Жодного свята в Україні цього дня не було. Наші пращури працювали. Щоправда, дивилися на собаку. Якщо пес лягав у холодку – на спеку, коли ж витягувався на сонці – на прохолоду. Коли ж падав дощ – ховався в буду.

З іменинами вітайте Федора, Олександру, Юлію, Михайла, Василя, Давида.

9-10 місячні дні. Місяць доволі комфортно почуватиметься з Дівою. Так, можливо трохи забагато контролю, але все інше – просто чудово! Час романтики, творчості, зцілення. Добре займатися дихальною гімнастикою, практикувати аромотерапію. Ідеальними будуть процедури з омолодження. Цієї доби добре починати стосунки «з чистого аркуша», а гарні сни, які вам снилися цієї ночі, можуть справдитися, якщо ви про них нікому не розкажете.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 році: +4,2; а найтеплішим у 1924 - +33,1