Говоримо з народним артистом Олексієм Богдановичем

Коефіцієнт корисної дії репетиції онлайн дорівнює нулю: сенс театру – в живому спілкуванні, навіть під час репетицій, — вважає артист.

«Ми-актори люди відповідальні й законослухняні, тому на карантині сиділи вдома і займалися, хто чим придумає (сміється). Особисто я передивився надзвичайно багато фільмів, які я в житті не подивився б! Тому, що весь час немає часу: театр, робота, турботи якісь. І ти все відкладаєш на завтра, завтра, завтра. Я відчув себе, знаєте, таким пенсіонером, який прочитав все те, що планував прочитати і подивився все те, що планував подивитися пізніше. Це не лише кіно, це й театральні вистави», — поділився актор.

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