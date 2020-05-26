Богдана Бенюка з днем народження привітали постером фільму "Східняк" за його участі

У день народження Богдана Бенюка кінокомпанія ІнсайтМедіа презентувала постер стрічки «Східняк», у якій актор виконує головну роль.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

«Сьогодні, 26 травня, свій день народження святкує народний артист України Богдан Бенюк. Вітаємо іменинника й презентуємо офіційний постер фільму «Східняк», у якому Богдан Михайлович виконав яскраву головну роль! Саме цією стрічкою після завершення карантину кінокомпанія ІнсайтМедіа та дистриб'ютор SVOEkino планують розпочати сезон гучних українських кінопрем'єр», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Східняк» - українське бадді-муві за реальними історіями з життя в АТО. Це дебютний фільм режисера Андрія Іванюка, заснований на його особистій історії, та справжній бенефіс Богдана Бенюка.

«Його позивний «Борода». Він - невгамовний оптиміст, здатний вирішити будь-яке питання. Ось і цього разу саме «Борода» відправляється в штаб, щоб «вибити» усе необхідне для забезпечення свого підрозділу. В напарники він бере із собою новачка, якого кличуть «Режисер». Разом їм доведеться їхати крізь блокпости, прифронтові міста й села, зустрічатись із військовими й цивільними та потрапляти в різні халепи - кумедні та не дуже», - розповідають в ІнсайтМедіа про сюжет.

У компанії додають, що фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.