Екстрений виклик: Керівник театру «Актор» про булінг, якого він зазнав через кастинг на виставу

У новому подкасті "Екстреного виклику" Слава Жила розповів про кастинг на виставу «Містер Батерфляй»

Директор-художній керівник Київського драматичного театру «Актор» Слава Жила прокоментував, як через підготовку експериментальної вистави «Містер Батерфляй», яка порушує важливі соціальні питання: дегуманізацію суспільства, сексизм та насильство, він сам опинився звинуваченим у «театральному насиллі» та зазнав булінгу з боку певної частини театральної спільноти.

«Ми готуємо виставу, яка відображає нову реальність - онлайн-життя в zoom. У цій виставі глядач впливає на сюжет та вирішує чи продовжувати акторам гру. На кожного з акторів чекають випробування. Коротко про суть: акторці Оксані Черкашиній хтось зі знайомих скинув уривок моєї приватної переписки з іншою акторкою, в якому я пропонував взяти участь у новій експерементальній виставі театру «Актор». Дописовачку скрін цього фрагменту переписки дуже обурив і вона виклала його в соціальні мережі».

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