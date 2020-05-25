25 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Єпіфана; чи буде літо спекотним, збираємо першу полуницю і розгадуємо таємниці Нептуна.

Сьогодні святителя Єпіфанія, єпископа Кіпрського (403) – одного з ранніх Батьків Церкви. Він уславився непримиренною боротьбою з єресями. Сповідував юдаїзм, але згодом прийняв християнство. Все своє майно роздав нужденним і впродовж декількох років був учнем славетного авви Іларіона, жив у Єгипетській пустелі. Після того оселився на Кіпрі і впродовж 36 років очолював Кіпрську Церкву. Святий Єпіфаній відомий також тим, що вів боротьбу проти архієпископа Константинопольського Іоанна Златоуста, навіть вимагав його зміщення з кафедри.

Якщо на Єпіфана було жарко, то й літо мало бути спекотним. До речі, в Німеччині сьогодні свято полуниці — одного з символів літа, улюбленої ягоди дітей і дорослих. Полуниця містить вітамін С, фолієву кислоту, клітковину, йод, сахарозу і фруктозу. Прикметно, що фруктоза превалює, тому полуницю можуть вживати хворі на діабет. А ось хворим на виразку шлунку і гастрит ліпше цю ягоду не їсти.

Іменинники сьогодні Герман, Петро, Семен.

3-4 місячний день, Місяць у Раку. Нині всі соціальні процеси, які виникли наприкінці минулого року пригальмовують, образно кажучи, йдуть на глибину. Розвиток накреслених тенденцій призупинився, що дає шанс для аналізу, висновків і підготовки до вересня-жовтня, коли всі процеси знову «запустяться». Зараз ми знаходимося в точці зародження нового фінансово-економічниго циклу, який проявиться влітку 2025 року. Подібні цикли, тривалістю 35 років – річ звична. Щось подібне відбувалося наприкінці 80-их – початку 90-их. Трансформуються всі форми функціонування світової економіки. Влітку 2025 будуть запроваджені нові правила, які функціонуватимуть приблизно до 2062 року. З грудня 2019 і до грудня 2020 ми опиняємося у вузловому положенні, коли починаються одразу чотири великі планетні цикли, які формують історію. Час їхньої дії – від 16 до 160-ти років. З 2012 по 2025 рік Нептун знаходиться в Рибах. Це дуже «важка» планета, яка «рулить» прихованими сторонами людського життя: вірусами, хворобами, психологією мас, навіюваннями, чутками, плітками, чимось неясним і заплутаним. Результати цього перебування ми відчуваємо на собі… Плідного понеділка всім, хто працює і гарного відпочинку тим, хто відпочиває!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 році: +2,6; а найтеплішим у 2007 - +30,7.