24 травня: народний календар і астровісник

Нині мокрого Мокія-погодовказника; завбачаємо погоду на літо і куди подітися від порад.

Церква цього дня згадує святого Мокія, якого називали «погодовказником». Майже на всьому терені України за Мокієм завбачували, якою буде погода влітку. Якщо в цей день йтиме дощ, то чекай мокрих жнив: «Мокіїв день мокрий – все літо буде мокрим», «Якщо на Мокіїв день дощ, то буде сорок днів падати». Коли туман – на мокре літо. «Якщо сонце в цей день, - казали знаючі люди, - сходить червоно, то літо буде грозове й пожарне».

У народі Мокія вважали «царем граду». Цілком можливо, що християнський святий замінив якесь язичницьке божество з пантеону Перуна. У народі існувало чимало форм відвороту граду. На Житомирщині як насувалася чорна хмара, жінки брали лопату, якою саджають хліб у піч, й тричі оббігали посів або ж викидали її на поріг; під час грози запалювали громничну свічку, посвячену в Чистий четвер. Дехто викидав з хати свячену вербу. А були й такі ворожбити, котрі замовляннями могли зупинити градові хмари.

Іменинники сьогодні Кирило і Мефодій, Ростислав, Олександр.

2-3 місячні дні, Місяць продовжує перебувати в Близнюках. Найліпше, якщо ви вчора вибудували собі певні рамки, яких будете дотримуватись і сьогодні. Не нав’язуйтеся ближнім ні з порадами, ні з настановами, ні з читанням моралі. В усьому дотримуйтесь соціальної дистанції. Будьте обережні з характеристиками і жартами. Результативність учинків вкрай низька. Насолоджуйтесь недільним вихідним і останніми днями травня – швидкоплинна весна ось-ось покине нас…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 році: +0,5; а найтеплішим у 2007 - +31,3.