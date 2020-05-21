Пам'ятник принцесі Анні у Парижі вбрали у вишиванку

Паризький пам'ятник 10-річної принцеси, майбутньої королеви Франції Анни Київської, одягнули у вишиванку.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України у Франції.

«Париж вдягає вишиванки. Маленька принцеса з Києва, майбутня королева Франції Анна Київська теж у вишиваному тренді», - розповіли у посольстві про акцію у центрі столиці Франції у День вишиванки.

У диппредставництві уточнили, що йдеться про один із пам’ятників 10-річної Анни Київської авторства Костянтина Скритуцького у рамках проєкту Федора Баландіна.

Як відомо, у третій четвер травня українці вже традиційно святкують День вишиванки. Свято бере початок у 2006 році з ініціативи на той час студентки факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету ім. Ю.Федьковича Лесі Воронюк.

З 2014 року акція вийшла за межі гуртка свідомого українського студентства та за кордони України, ставши всесвітнім загальнонародним святом.