21 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Івана-Градобоя; чому у відьом сьогодні професійне свято і про планування, якому не видно кінця.

Сьогодні апостола і євангеліста Іоанна Богослова, якого називають апостолом любові. Він був одним з 3-х учнів, котрих Христос наблизив до себе. Іоанн супроводжував Христа до останньої хвилини Його земного життя. По смерті Спасителя Іоанн, як син, турбувався про Божу Матір. Після Її Успіння проповідував у Ефесі та інших Малоазійських містах. Під час гонінь на християн був засуджений до смертної кари, яку невдовзі замінили засланням на о. Патмос, де написав книгу Одкровення (грецькою – Апокаліпсис) – один із найзагадковіших текстів Нового Заповіту. Після повернення в Ефес (бл. 95 р.) написав 4-й варіант Євангелія (Євангеліє від Іоанна). Затримався на землі найдовше за всіх апостолів. Євангеліє від Іоанна є «найважчим»; святі радили прочитувати його декілька разів під час якихось неймовірних життєвих скорбот, духовного спустошення.

В народі цей день називали Іваном Миколкиним, Миколкиним батьком (завтра ж бо Миколая), Іваном-Градобоєм, Іваном Головатим. А ще – Іваном-відьмарським, адже на весняного Івана чаклуни та цілителі всіх мастей збирали трави. Селяни сіяли огірки і гарбузи. На Поліссі казали: «Будуть гурки в градках, як корови». Ввечері палили вогнища задля доброго урожаю льону. Підмічали: якщо худоба пожадливо їсть траву, коні фиркають і хропуть – погода зіпсується.

З іменинами вітайте Іванів і Арсенів.

29 місячний день, Місяць у Тільці, а Сонце отаборилось у Близнюках. Тому, найближчі чотири тижні превалюватиме нездоланне бажання подорожувати, рухатися, спілкуватися, обмінюватися інформацією, знайомитися. Також у цей час добре займатися довготривалим плануванням, встановлювати і укріплювати нові ділові зв’язки, зокрема і з вищими інстанціями, високопосадовцями, просто більш досвідченими чи більш старшими людьми. Це сприятиме не тільки успішному просуванню поточних проєктів, але й загальному стану справ у подальшому, в довготривалій перспективі. Обов’язково врахуйте це, якщо схильні до стратегічного планування.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1917 році – метафізичний 0, а найтеплішим у 2007 - +32,0.