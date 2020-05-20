Державні музеї Берліна за тиждень без карантину прийняли 10 тисяч відвідувачів

Протягом першого тижня роботи після двох місяців карантину чотири державні музеї Берліна відвідали близько 10 тисяч осіб.

Про це повідомило керівництво Державних музеїв столиці ФРН, передає кореспондент Укрінформу.

«З 12 травня було майже 10 тисяч відвідувачів, що становить 43% від їх кількості за аналогічний період минулого року», - зазначили музейники.

Державні музеї Берліна відновили роботу / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Після двомісячного карантину відкрилися окремі зали та виставки в Alte Museum, Alte Nationalgalerie, Pergamonmuseum, Kulturforum die Gemäldegalerie.

Вони працюють в умовах підвищених гігієнічних вимог. Квитки реалізуються через інтернет, що дозволяє контролювати кількість відвідувачів.

У державних музеях сподіваються, що незабаром зможуть відкрити близько 20 своїх локацій.

Поступово і в інших містах Німеччини відкриваються музеї, чимало з яких під час карантину влаштовували онлайн-екскурсії в форматі 3D.

Загалом у Німеччині налічується понад 6 тисяч таких закладів культури.