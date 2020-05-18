Фотографія Укрінформу - у добірці кращих світлин The Atlantic

Знімок ужгородського фотокореспондента Укрінформу Сергія Гудака потрапив до кращих світлин за версією журналу The Atlantic.

Фотографія "Очі ужгородських лікарів", яку Сергій зняв у Закарпатській обласній клінічній інфекційній лікарні, розміщена поруч зі світлинами AFP, AP і Reuters.

"Wow. А фото очей ужгородських лікарів потрапили в добірку "Фото тижня" в далекому The Atlantic", - написав він.

The Atlantic — один з найстаріших і найбільш респектабельних літературних журналів США. Заснований в 1857 році в Бостоні.