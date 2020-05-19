19 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Іова Багатостраждального; сіємо боби і огірки, а також який зиск можна отримати від дуету Овна і Тільця.

Нині в нас Іова Багатостраждального. Оповідь про Іова у Старому Заповіті (Книга Іова) – одна з найбільш яскравих і драматичних. Цей святий є зразком найвищої віри, терпіння і смирення. Уявіть лишень: чоловік мав усе, про що можна було мріяти в ті часи, до того ж у нього була й чудова велика сім’я: сім синів і три дочки. Жили вони до того дружно й щасливо, що сам Сатана почав заздрити. Він заявив Богові, що Іов праведний лише тому, що щасливий у земному житті. Мовляв, куди й подінеться його благочестя, якщо позбавити його всіх атрибутів людського щастя: статків, здоров’я, любові й підтримки близьких і, зрештою, життя самих рідних. Бог дозволив випробувати Іова всіма бідами земного життя. Сатана постарався «на славу»: неймовірна бідність, смерть дітей, страшна хвороба – звалилося на Іова наче сніг на голову. Але святий залишився до кінця вірним Господу й не піддався злому духові, котрий провокував його проклясти й зректися Бога. «Якщо ми з вдячністю приймаємо від Бога добро, то маємо з такою ж удячністю приймати і випробування», – зауважував праведний Іов. Зрештою, Господь винагородив його за терпіння, але то вже зовсі інша, менш цікава історія…

Іові Багатостраждальному моляться під час великої скорботи й великого горя, коли здається, що життєві випробування не витримати. У давнину українці на Іова сіяли боби та горох, і називали його ще «огірковим днем». Уранці роса, а вдень ясна погода – то на добрий урожай.

З іменинами вітайте Івана, Іларіона, Дениса.

27 місячний день. Місяць в Овні. Так само як і вчора – дуже активний в енергетичному плані й продуктивний день. Овен, з його імпульсивністю, не любитель лежати на дивані – він звик весь час бути при ділі й чогось домагатися. Сьогодні ліпше дороблювати те, за що взялися вчора. Не забуваймо, що час домінування енергії Тільця добігає кінця – завтра по обіді Сонце полишить цей знак і перейде до Близнюків. Сьогоднішній і завтрашній день принесуть справжнє задоволення тому, хто добре попрацював – його амбіції будуть задоволені вповні, а праця – винагороджена. Тілець – це не тільки сибарит, але й великий трудівник. Тож ці два знаки – Тілець і Овен – доволі сильно і позитивно впливатимуть на продуктивність і якість нашої праці.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1952 році: +1,1; а найтеплішим у 1979 - +32,4.