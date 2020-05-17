Королева Нідерландів розкрила рецепт свого улюбленого печива

У свій день народження королева Нідерландів Максима спекла печиво і поділилася рецептом у соцмережах.

"Я печу їх за рецептом моєї матері, яким я із задоволенням ділюся з вами. Тож ви можете спекти їх самі вдома", - написала вона в Instagram і виклала рецепт та фото приготування смаколиків.

Вона зазначила, що печиво "Альфахорес" (Alfajores) її улюблене.

Така випічка - традиційна для країн Латинської Америки і деяких областей Іспанії.

Найчастіше його готують круглої форми, на основі пісочного тіста. Начинкою печива є dulce de leche (молочна карамель), згущене молоко.

Готове печиво покривають цукровою пудрою, кокосовою стружкою.

Вона також зазначила, що через коронавірус святкує свій день народження вдома.

Як повідомляв Укрінформ, королева Нідерландів Максима 17 травня святкує 49-річчя.

Королева Нідерландів Максима Соррег'єта народилася в Буенос-Айресі (Аргентина) 17 травня 1971 року.

У квітні 1999 році Максима і принц Оранський Віллем-Олександр, познайомились на приватній вечірці в Іспанії. У березні 2001 року було оголошено про заручини принца Оранського Віллема-Олександра й Максими Соррег'єти.

17 травня 2001 року Максима стала громадянкою Нідерландів.

Весілля відбулося 2 лютого 2002 року. У подружжя народилося троє дочок.

30 квітня 2013 року королева Беатрікс зреклася престолу, ставши знову принцесою.

Її найстарший син, принц Віллем-Олександр, отримав титул короля Нідерландів, а його дружина Максима, у свою чергу, стала королевою. Віллем-Олександр є першим чоловіком-монархом в історії Нідерландів з 1890 року. Крім того, його вважають наймолодшим монархом Європи.