На Житомирщині запустили флешмоб до Дня вишиванки

З нагоди Дня вишиванки мешканці Житомирщини можуть приєднатися до флешмобу, опублікувавши у Facebook своє фото у вишитому вбранні.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«Кожен охочий може взяти участь у флешмобі. Для цього потрібно на своїй сторінці у мережі Facebook розмістити фото у вишиванці та написати коротку історію своєї вишиванки. Обов’язковою умовою є позначення допису хештегом #історія_моєї_вишиванки. Також на фото потрібно позначити сторінку департаменту культури, молоді та спорту Житомирської ОДА», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, переможців онлайн-конкурсу оберуть 21 травня.

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День вишиванки в Україні відзначається у третій четвер травня. Цього року він якраз припадає на 21 травня.