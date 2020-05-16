Гіркі протести: у Гонконзі продають морозиво зі смаком "сльозогінного газу"

В одному з магазинів Гонконгу продається морозиво зі смаком «сльозогінного газу».

Про це повідомляє AP.

«Сльозогінний газ є серед нових смаків морозива у магазині у Гонконзі», - йдеться у повідомленні. Головним інгредієнтом такого морозива є чорний перець.

Як зазначають покупці ласощів, морозиво дуже нагадує сльозогінний газ і після його куштування з’являється сильна спрага.

За словами власника магазину, саме цей специфічний смак повинен нагадувати людям про протести, що тривають в регіоні.

Він додав, що одне морозиво коштує близько 5 доларів, і щодня він продає від 20 до 30 кульок.

Як повідомлялося, в Гонконгу з весни 2019 року тривають протести, що розпочалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю.

Відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, які часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брало участь понад мільйон людей.

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Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.

