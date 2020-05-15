У Франківську - дитяча прем'єра: виставу "Мене звати..." показали онлайн
Про це повідомляє Франківський драмтеатр.
«… У прямому ефірі відбулася прем’єра онлайн-вистави “Мене звати…” від Дитячої театральної майстерні при Франківському драмтеатрі», - йдеться у повідомленні.
За їхньою інформацією, вистава «Мене звати…» - це 14 монологів дітей віком від 13 до 17 років «про те найпотаємніше і наболіле, що турбує кожного підлітка».
Режисер вистави - Олексій Лейбюк.
Відомо, що «Дитяча театральна майстерня при Франківському драмтеатрі» працює з метою створити простір для дитини, де вона зможе розкрити та розвинути свої таланти, забезпечити умови для дружби між дітьми та створити атмосферу, в якій дитина без страху зможе проявити себе та отримати шанс з раннього віку обрати майбутню професію. Заняття в майстерні проводять в ігровій формі. Художній керівник майстерні – народний артист України, керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
Фото: galka.if.ua