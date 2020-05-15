Барак Обама зачитав книгу онлайн для дітей на карантині

Барак Обама зачитав книгу онлайн для дітей на карантині

Відео
Укрінформ
Колишній президент США Барак Обама разом зі своєю дружиною Мішель прочитали вголос книжку для дітей, які знаходяться на карантині під час пандемії коронавірусу у світі.

Відповідний відеофрагмент зачитування ексглава Білого дому завантажив у Twitter.

«Мішель і я хочемо допомогти батькам відпочити, і тому ми зачитаємо книгу «Колекціонер слів»» для Чиказької публічної бібліотеки», - написав Обама.

За словами колишнього президента США, це весела книга, яка наочно ілюструє силу слів.

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На відео, яке подружжя записало вдома, видно, що вони прочитали паперову версію книги за чотири з половиною хвилини.

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