Барак Обама зачитав книгу онлайн для дітей на карантині

Колишній президент США Барак Обама разом зі своєю дружиною Мішель прочитали вголос книжку для дітей, які знаходяться на карантині під час пандемії коронавірусу у світі.

Відповідний відеофрагмент зачитування ексглава Білого дому завантажив у Twitter.

«Мішель і я хочемо допомогти батькам відпочити, і тому ми зачитаємо книгу «Колекціонер слів»» для Чиказької публічної бібліотеки», - написав Обама.

Michelle and I want to do our part to give all you parents a break today, so we’re reading “The Word Collector” for @chipublib. It’s a fun book that vividly illustrates the transformative power of words––and we hope you enjoy it as much as we did. pic.twitter.com/ADYbL6Dzg4 — Barack Obama (@BarackObama) May 14, 2020

За словами колишнього президента США, це весела книга, яка наочно ілюструє силу слів.

На відео, яке подружжя записало вдома, видно, що вони прочитали паперову версію книги за чотири з половиною хвилини.