Всеукраїнський флешмоб до Дня вишиванки стартував у Маріуполі

У Маріуполі на Донеччині стартував всеукраїнський флешмоб до Дня вишиванки «Код Єдності».

Про це 14 травня повідомили в Маріупольській міській раді.

«У Маріуполі запустили всеукраїнський флешмоб до Дня вишиванки «Код Єдності». Творчі колективи в національних костюмах записують відеоролики і надсилають організаторам. Уже надійшло 40 заявок з 15 областей України», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на відео учасники сольно або колективно читають вірш «Одягни свою чудову вишиванку» Надії Красоткіної. Після чого демонструють фрагмент карти регіону з нанесеним на неї відповідним орнаментом.

Ролик створять в телестудії «Українського дому». Організатором флешмобу виступає департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради.

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За словами директора департаменту культурно-громадського розвитку міськради Діани Трими, в умовах карантину неможливо звично відзначити вже улюблене для маріупольців свято, тому і виникла ідея запустити флешмоб.

«Після отримання всіх записів, ми об'єднаємо їх у відео. На ньому учасники з різних областей розповідають один і той самий вірш. Так ми об'єднаємо всю Україну любов'ю до національного костюму та традицій», - зазначила Трима.