Фільм про режисера і мандрівника Леоніда Кантера можна подивитися на Takflix

На платформі takflix.com вийшов фільм “Людина з табуретом” про мандрівника та режисера Леоніда Кантера.

Як повідомляється, стрічку можна подивитися тут, вона буде доступна на території всього світу з англійськими субтитрами.

«Сюжетом пригодницького байопіка є подорож, мета якої – донести табурет зі звичайної київської кухні до мису Горн і встановити його на березі Тихого океану. Ініціатор експедиції Леонід Кантер знімає на камеру усе, що його оточує, перетворюючи своє життя на фільм, у якому стає і головним героєм, і режисером. Повертаючись на рідну землю, мандрівник застає початок війни», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, майбутня стрічка мала стати маніфестом нездоланній силі людських мрій та прагненню пізнати світ. Проте сценарій змінило саме життя, а точніше – «подорож», яку безстрашний мрійник вирішив здійснити останньою.

Команда цієї стрічки працювала з Кантером над документальними фільмами «МІФ» та «Добровольці Божої Чоти». Після прем’єри в Україні 20 лютого 2019 року автори показали його на всіх континентах, мандруючи разом із ним та продовжуючи пізнавати та поширювати ідеї, які ніс мандрівник і режисер Леонід Кантер.