Найнижчим чоловіком у світі знову визнали колумбійця Едварда Ернандеса

Колумбієць Едвард Ніно Ернандес, що має зріст 72,1 сантиметра, знову офіційно визнаний найменшим чоловіком у світі.

Це зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса, повідомляє Daily Mail.

«Найнижчий чоловік у світі відвоював свій титул у Книзі рекордів Гіннеса - через 10 років після того, як вперше здобув це звання. Зріст 34-річного колумбійця Едварда Ніно Ернандеса всього 72,1 сантиметра», - йдеться у повідомленні.

Титул найменшого чоловіка у світі колумбієць здобув 2010 року у віці 23 років.

Проте лише за пів року цей титул перейшов до 18-річного непальця на ім'я Хагендра Тхапа Магар, який виріс лише до 67,08 cм, потім - до Чандри Баадура Дангі, зріст якого становив 54,6 cм. Після смерті Дангі у 2015 році найменшим чоловіком знову був визнаний Магар.

У січні 2020 року непалець помер. Тож нині Книга рекордів Гіннеса визнала рекордсменом у цій категорії знову колумбійця Ернандеса.

Сам він говорить про себе так: «Я хочу, щоб люди бачили мене таким, як я є - малим на зріст, але з великим серцем!»