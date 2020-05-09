Сербія вимагає вибачень від ЄС за “хорвата” Теслу

Офіційний Белград висловив протест ЄС після того, як в одній із публікацій євроспільноти винахідника Ніколу Теслу назвали хорватом.

Про це повідомляє AP.

"Сербія висловила протест Європейському Союзу після того, як в одній з публікацій спільноти винахідник та піонер електроенергетики Нікола Тесла був названий хорватом", - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив у суботу, що надіслав ноту протесту до Брюсселя після того, як навчальний вебпортал для дітей Learning Corner назвав Теслу, одного з перших вчених, які виявили рентгенівські промені, "відомим хорватом".

В уряді Сербії зажадали вибачень від ЄС за неправдивий опис походження Тесли.

Нікола Тесла - етнічний серб, який народився 1856 року в Австрійській імперії на території сучасної Хорватії. Тесла провів більшу частину свого життя за кордоном, працюючи у Будапешті та Парижі. У 1884 році вчений емігрував до США, де отримав американське громадянство.

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Цитати вченого кажуть, що він пишався своїм сербським походженням та хорватською батьківщиною.

Етнічне походження Тесли довгий час є однією з багатьох суперечностей між сусідніми балканськими країнами Сербією та Хорватією. Хорватія вже є членом ЄС, а Сербія прагне членства у спільноті.