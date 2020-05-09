Сербія вимагає вибачень від ЄС за “хорвата” Теслу
Про це повідомляє AP.
"Сербія висловила протест Європейському Союзу після того, як в одній з публікацій спільноти винахідник та піонер електроенергетики Нікола Тесла був названий хорватом", - йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив у суботу, що надіслав ноту протесту до Брюсселя після того, як навчальний вебпортал для дітей Learning Corner назвав Теслу, одного з перших вчених, які виявили рентгенівські промені, "відомим хорватом".
В уряді Сербії зажадали вибачень від ЄС за неправдивий опис походження Тесли.
Нікола Тесла - етнічний серб, який народився 1856 року в Австрійській імперії на території сучасної Хорватії. Тесла провів більшу частину свого життя за кордоном, працюючи у Будапешті та Парижі. У 1884 році вчений емігрував до США, де отримав американське громадянство.
Цитати вченого кажуть, що він пишався своїм сербським походженням та хорватською батьківщиною.
Етнічне походження Тесли довгий час є однією з багатьох суперечностей між сусідніми балканськими країнами Сербією та Хорватією. Хорватія вже є членом ЄС, а Сербія прагне членства у спільноті.